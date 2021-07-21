Тверь, , 16:37 — REGNUM Пять кандидатов направили документы о выдвижении в качестве кандидатов на пост губернатора Тверской области в областную избирательную комиссию, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома. Приём документов на выдвижение на данный момент завершён.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

Первым документы в областную избирательную комиссию сдал действующий губернатор Игорь Руденя, его кандидатуру поддержала «Единая Россия». Также документы в избирком уже представили первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, депутат Тверской гордумы на непостоянной основе Дмитрий Игнатьков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). 20 июля документы в избирком представил депутат Собрания депутатов Конаковского района на непостоянной основе Илья Клейменов («Коммунистическая партия «Коммунисты России»).

«Прием документов о выдвижении кандидатами на должность Губернатора Тверской области в избирательной комиссии Тверской области завершен, и теперь каждому из пяти выдвинутых кандидатов предстоит пройти так называемый «муниципальный фильтр» (собрать подписи избранных на прямых выборах глав и депутатов представительных органов муниципальных образований) для того, чтобы успешно пройти этап регистрации», — уточнили в облизбиркоме.

Как напоминает ИА REGNUM, выборы губернатора Тверской области намечены на сентябрь 2021 года.