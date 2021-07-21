Москва, 21 июля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Стабилизация биржевых цен на бензин, как ожидается, произойдёт к концу июля 2021 года. Об этом журналистам заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

Дарья Драй ИА REGNUM Павел Сорокин

«Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен», — сказал Сорокин.

По его словам, ведомство продолжает на регулярной основе отслеживать топливный рынок и стабильность отгрузок «для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны».