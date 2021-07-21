Сочи, Краснодарский край, 21 июля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Как сохранить хрупкую экосистему Сочинского национального парка и что может дать расположенный здесь курорт «Роза Хутор» туристам со всей страны, обсудили в ходе встречи в Юга.ру эксперты и инициаторы концепции «Зеленый код». Напомним, в конце 2020 года курорт «Роза Хутор» представил среднесрочный план развития горно-туристской дестинации (места для посещения туристами). Здесь будет создана сеть активно-туристских маршрутов и шести глэмпингов в горах на расстоянии дневного пешего перехода. По словам директора по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрия Колосова, появится «инфраструктура для людей, планирующих прогулки и походы в дикие места или к природным достопримечательностям». Создатели проекта озабочены экологическим следом, который оставляет туризм. Сохранению природы должна послужить концепция «Зеленый код», представленная «Роза Хутор» весной на конференции Green Building 2021.

Sergei Kazantsev Гостиницы и другие сооружения комплекса на берегах реки Мзымта. Роза Хутор

Как считает президент благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство» Наталья Данилина, Россия поздно отвечает на запрос общества в сфере природной рекреации и туризма на особо охраняемых природных территориях. Для развития этого сегмента туриндустрии нет ни законодательной базы, ни государственной стратегии. Бизнес, считает Данилина, может достичь экологической ответственности и без контроля государства, но федеральные ООПТ находятся в ведении Минприроды РФ, так что государство в любом случае оказывается участником этого процесса.

Президент Российского совета по экологическому строительству (RuGBC) Дмитрий Березуцкий напомнил, что хотя площадь ООПТ в России сопоставима с площадью таких территорий в США и значительно превышает размеры особо охраняемых природных территорий в других странах, посетителей на российских ООПТ значительно меньше. В отличие от зарубежных, в большинстве отечественных нацпарков у гостей нет гарантии увидеть зверей в дикой природе. Березуцкий считает такую возможность ключевой в привлекательности природного туризма как дополнительного природоохранного фактора.

Курорт «Роза Хутор» формулирует концепцию «Зеленый код», чтобы сообщать исполнителю экологического строительства подробное описание ожиданий от качества проекта и его реализации. Как подчеркнул Колосов, стандарт призван не увеличивать расходы, но, напротив, оптимизировать сметы строительства и эксплуатации. В разработке кода, отметил он, курорт ориентировался на известную модель: «Оценочный подход к управлению качеством давно и широко применяется в строительстве. В РФ он получил мощный импульс в подготовке к Олимпиаде 2014 года, а курорт «Роза Хутор» стал примером ее долгоиграющего наследия».

Главный архитектор «Васта Дискавери» Арсений Ольговский рассказал, что проект строительства глэмпингов будет учитывать движение солнца и воздуха для создания приятного и полезного микроклимата в зданиях и обеспечит прекрасные видовые характеристики всем жилым модулям. По его словам, у всех объектов минимальная площадь пятна застройки. Это снижает и капитальные затраты, и физические ресурсы. Компактность соблюдена и в инженерных коммуникациях. Туристические маршруты сохраняют естественные перепады высот, а дорожки специально проектируют «живыми».

Каждый модуль имеет полностью стеклянную стену. В модулях есть и другие окна, так что везде есть естественный свет и хорошее проветривание. Конструктив, фасад, интерьер, мебель — все из дерева и обработано экологически чистыми составами на водной основе. Отделка по «Зеленому коду» не допускает фенолсодержащие, гипсовые смеси и алкидные краски. «Эксплуатация будет дешевле, инсоляция дезинфицирует помещения, а посетителю может показаться, что объект находился здесь всегда — настолько органично он будет встроен в ландшафт», — резюмировал Ольговский.

«Зеленые технологии интегрируются в проект уже в начале его разработки, — пояснил архитектор. — Само строительство и выбор технологий ведется так, чтобы природа могла восстановиться как можно быстрее, а потом замена элементов зданий была проще и задействовала возобновляемые источники или вторсырье».

«Чтобы сделать этот пример полезным для растущего природно-туристского рынка, нужны экспертные слушания, сбор обратной связи, студенческие исследования, — отметил Дмитрий Березуцкий. — У нашего совета есть опыт в адаптации зарубежных зеленых стандартов, мы участвуем в создании российских национальных зеленых стандартов, куда может войти и результат инициативы по созданию «Зеленого кода».

«Мы развиваем новый для страны сегмент — природный туризм и туризм на ООПТ, формировать лучший пример выпало нам», — заключил Дмитрий Колосов, пообещав делиться опытом.