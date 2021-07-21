«Роза Хутор» использует «Зеленый код», развивая новый для РФ туризм на ООПТ
Сочи, Краснодарский край, 21 июля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Как сохранить хрупкую экосистему Сочинского национального парка и что может дать расположенный здесь курорт «Роза Хутор» туристам со всей страны, обсудили в ходе встречи в Юга.ру эксперты и инициаторы концепции «Зеленый код». Напомним, в конце 2020 года курорт «Роза Хутор» представил среднесрочный план развития горно-туристской дестинации (места для посещения туристами). Здесь будет создана сеть активно-туристских маршрутов и шести глэмпингов в горах на расстоянии дневного пешего перехода. По словам директора по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрия Колосова, появится «инфраструктура для людей, планирующих прогулки и походы в дикие места или к природным достопримечательностям». Создатели проекта озабочены экологическим следом, который оставляет туризм. Сохранению природы должна послужить концепция «Зеленый код», представленная «Роза Хутор» весной на конференции Green Building 2021.
Как считает президент благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство» Наталья Данилина, Россия поздно отвечает на запрос общества в сфере природной рекреации и туризма на особо охраняемых природных территориях. Для развития этого сегмента туриндустрии нет ни законодательной базы, ни государственной стратегии. Бизнес, считает Данилина, может достичь экологической ответственности и без контроля государства, но федеральные ООПТ находятся в ведении Минприроды РФ, так что государство в любом случае оказывается участником этого процесса.
Президент Российского совета по экологическому строительству (RuGBC) Дмитрий Березуцкий напомнил, что хотя площадь ООПТ в России сопоставима с площадью таких территорий в США и значительно превышает размеры особо охраняемых природных территорий в других странах, посетителей на российских ООПТ значительно меньше. В отличие от зарубежных, в большинстве отечественных нацпарков у гостей нет гарантии увидеть зверей в дикой природе. Березуцкий считает такую возможность ключевой в привлекательности природного туризма как дополнительного природоохранного фактора.
Курорт «Роза Хутор» формулирует концепцию «Зеленый код», чтобы сообщать исполнителю экологического строительства подробное описание ожиданий от качества проекта и его реализации. Как подчеркнул Колосов, стандарт призван не увеличивать расходы, но, напротив, оптимизировать сметы строительства и эксплуатации. В разработке кода, отметил он, курорт ориентировался на известную модель: «Оценочный подход к управлению качеством давно и широко применяется в строительстве. В РФ он получил мощный импульс в подготовке к Олимпиаде 2014 года, а курорт «Роза Хутор» стал примером ее долгоиграющего наследия».
Главный архитектор «Васта Дискавери» Арсений Ольговский рассказал, что проект строительства глэмпингов будет учитывать движение солнца и воздуха для создания приятного и полезного микроклимата в зданиях и обеспечит прекрасные видовые характеристики всем жилым модулям. По его словам, у всех объектов минимальная площадь пятна застройки. Это снижает и капитальные затраты, и физические ресурсы. Компактность соблюдена и в инженерных коммуникациях. Туристические маршруты сохраняют естественные перепады высот, а дорожки специально проектируют «живыми».
Каждый модуль имеет полностью стеклянную стену. В модулях есть и другие окна, так что везде есть естественный свет и хорошее проветривание. Конструктив, фасад, интерьер, мебель — все из дерева и обработано экологически чистыми составами на водной основе. Отделка по «Зеленому коду» не допускает фенолсодержащие, гипсовые смеси и алкидные краски. «Эксплуатация будет дешевле, инсоляция дезинфицирует помещения, а посетителю может показаться, что объект находился здесь всегда — настолько органично он будет встроен в ландшафт», — резюмировал Ольговский.
«Чтобы сделать этот пример полезным для растущего природно-туристского рынка, нужны экспертные слушания, сбор обратной связи, студенческие исследования, — отметил Дмитрий Березуцкий. — У нашего совета есть опыт в адаптации зарубежных зеленых стандартов, мы участвуем в создании российских национальных зеленых стандартов, куда может войти и результат инициативы по созданию «Зеленого кода».