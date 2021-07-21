Киев, 21 июля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Во фракции Верховной рады «Слуга народа» анонсировали принятие законопроекта, призванного более не допускать появления «постановочного спама» в парламенте Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Об этом сегодня, 21 июля, прессе заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, сейчас продолжается подготовка документа, и принят он будет уже на следующей сессии Рады, которая начинается 7 сентября. Законопроект необходим, подчеркнула она, поскольку сейчас в парламенте Украины «просто беспрецедентные злоупотребления».

«Однозначно на следующей сессии Рада примет такой законопроект, который ограничит просто беспрецедентные злоупотребления… потому что сейчас каждый депутат на каждый законопроект, который принимается, может подать постановление, блокирующее подписание», — сказала Кравчук.

ИА REGNUM напоминает, что традиционно в Раде этого созыва к наиболее важным и резонансным законопроектам подают тысячи правок перед вторым чтением, что существенно замедляет работу парламента. Кроме того, уже после принятия законопроектов отдельные депутаты часто пытаются их опротестовать и тем самым блокируют дальнейшее подписание документов.