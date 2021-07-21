Москва, 21 июля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил проверить случай смерти 17-летнего подростка из Бурятии, скончавшегося после отказа от госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Республике Бурятия проведёт проверку качества и своевременности диагностики и медицинской помощи 17-летнему подростку, который скончался дома после того, как врачи Детской республиканской клинической больницы отпустили его с острой болью, не став госпитализировать», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что врачи отказались госпитализировать 17-летнего подростка, пожаловавшегося на боли. Спустя некоторое время мальчик умер от перитонита.