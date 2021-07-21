Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 21 июля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Доклад Независимой международной комиссии по расследованию преступлений в Сребренице и ее окрестностях в период с 1992 по 1995 год 21 июля стал доступен на официальных сайтах Комиссии и Республиканского центра по исследованию войны, военных преступлений и поиску лиц, пропавших без вести (Республика Сербская).

Pyramid Похороны погибших в Сребренице

«Правительство Республики Сербской убеждено, что только полный и точный анализ событий как в регионе Сребреницы, так и на всей территории Боснии и Герцеговины поможет укрепить доверие и толерантность между народами БиГ, а также приведет к окончательному примирению этого и всех будущих поколений», — подчеркивается в сообщении Республиканского центра, обнародованном в день публикации полного текста доклада.

В сообщении также отмечается, что правительство Республики Сербской выражает соболезнование родным и близким всех жертв трагического конфликта в БиГ и осуждает военные преступления, независимо от того, какая сторона их совершила.

Напомним, что ранее председатель Независимой международной комиссии по расследованию преступлений в Сребренице и ее окрестностях в период с 1992 по 1995 год, израильский историк Гидеон Грайф заявил о том, что никакого геноцида мусульман на этой территории во время гражданского конфликта в Боснии и Герцеговины не было.