Москва, 21 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. По мировым меркам уровень закредитованности населения РФ низкий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила профессор кафедры экономической социологии ВШЭ Ольга Кузина. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ упала доля просроченных кредитов.

Images Money Ипотека

«Я согласна с тем, что снижение этой просрочки связывают с ростом кредитования. Просроченными считаются кредиты после 90 дней неплатежей. А для новых кредитов, взятых менее трех месяцев назад, это невозможно. Плюс в последнее время росла ипотека, а по ней всегда просрочка ниже», — сказала Кузина.

Кроме того, рассуждая об уровне закредитованности населения РФ, экономист призвала различать такие понятия, как закредитованность и перекредитованность.

«Это разные вещи. Закредитованность — это просто наличие кредита, это само по себе не проблема. Проблема — перекредитованность, когда заемщики не могут обслуживать кредиты. В России закредитованность по мировым меркам низкая, а имевшаяся перекредитованность была связана с тем, что кредиты были дорогие и короткие. Рост ипотеки в этом смысле благо, а не проблема. Но это если доходы населения стабилизируются или вырастут. А это еще не ясно», — подчеркнула Кузина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, авторы которого полагают, что в России объемы ипотечного кредитования будут расти до середины 2022 года.