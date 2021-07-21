Белгород, 21 июля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Белгородской области в 2022 году для детей-сирот закупят 400 квартир. Средства на эти цели в бюджете будут закладывать ежегодно, сообщает 21 июля пресс-служба правительства региона.

moritz320 Ключи от нового жилья

По словам врио губернатора Вячеслава Гладкова, жильё для этой категории лиц строилось хорошими темпами, но прирост в очереди фиксировался каждый год. Власти выделяют средства на покупку 400 квартир.

«Будем делать это максимально оперативно, не задерживая. Это наша обязанность. Мне хочется, чтобы не было очереди. Чтобы это была текущая работа. Вопрос только — в качестве. Есть нормативная стоимость квадратного метра, и купить жильё с рынка крайне тяжело. Нужно построить недорого, но качественно», — сказал глава региона.

На приобретение или строительство жилья для детей-сирот в 2022 году направят порядка 668 млн рублей.