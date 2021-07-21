Йошкар-Ола, 21 июля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 346 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июля в регионе выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 57 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 480 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 727 человек.