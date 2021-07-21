Нижний Новгород, , 16:26 — REGNUM Суд признал бывшего руководителя администрации Канавинского района Нижегородской области Михаила Шарова и его заместителя Эдуарда Цветкова виновными во взяточничестве. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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Гособвинению удалось доказать шесть эпизодов получения экс-чиновниками взяток на общую сумму более 1,1 млн рублей в период с 2018 по 2019 годы.

Эти деньги Шаров и Цветков получили от предпринимателей в качестве «благодарности» за разрешение проводить тематические ярмарки и размещать нестационарные торговые объекты на территории района.

Также следствие выявило многочисленные факты попустительства, покровительства и незаконного бездействия со стороны бывшего руководства Канавинского района, которое не реагировало на административные нарушения со стороны коммерсантов и не давало распоряжений о демонтаже незаконно установленных торговых объектов.

В итоге суд приговорил Михаила Шарова к шести годам тюрьмы и штрафу в размере 6,5 млн рублей, а также лишил его классного чина действительного муниципального советника первого класса.

А Эдуарду Цветкову суд назначил наказание в виде пяти лет и шести месяцев тюремного заключения, штрафу в размере 3,25 млн рублей и лишению классного чина муниципального советника второго класса.