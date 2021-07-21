Киев, 21 июля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В первой половине сентября 2021 года британский ледокол RRS James Clark Ross прибудет в порт Одессы. Об этом заявил глава Национального антарктического научного центра Украины Евгений Дикий в эфире радио «Громадське».

Цитата из хф «Ледокол». Реж. Николай Хомерики. 2016. Россия На борту ледокола

Он рассказал, что в данный момент идёт оформление покупки.

Дикий отметил, что именно на этом корабле первую украинскую экспедицию доставили на полярную станцию «Академик Вернадский».

«Кораблю 30 лет сейчас, для судна такого класса это немного. Он рассчитан минимум на 50 лет использования — 20 лет гарантии уже нет. При хорошем хождении это может быть и 25−30 лет. Это целое поколение учёных», — добавил Дикий.

По словам чиновника, в декабре 2021 года судно отправится в Антарктиду.

Напомним, ранее правительство Украины решило приобрести у Великобритании за примерно $5 млн подержанный ледокол 1990 года постройки.