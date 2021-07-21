Камчатский край, 15 апреля, 2011, 06:29 — ИА Регнум. В Петропавлвоске-Камчатском сотрудники Госнаркоконтроля закрыли наркопритон, хозяйка которого ранее неоднократно привлекалась за незаконное хранение и потребление наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе камчатского наркоконтроля.

Совместно со своим сожителем женщина изготавливала и потребляла первентин, а также предоставляла квартиру для потребления наркотиков другим лицам.

В этой же квартире проживает трое детей, из которых двое - несовершеннолетние. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ". Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - до четырех лет лишения свободы.