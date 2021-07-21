Киев, 21 июля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Нынешняя администрация США не уверена, что будет назначать отдельного спецпредставителя по Украине, поскольку президент Джо Байден «во многих отношениях» сам является таким спецпредставителем.

Джо Байден на Украине в 2009 году

Об этом заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле в интервью изданию «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 21 июля.

Советник напомнил, что Байден за время своей политической карьеры бывал в Киеве шесть раз — больше чем кто-либо ещё из нынешней администрации.

«Он знает украинскую тематику очень хорошо, и госсекретарь Блинкен — тоже», — подчеркнул Шолле.

Он считает, что такое положение дел является залогом глубины партнёрства Вашингтона и Киева — «столько высокопоставленных чиновников так хорошо разбираются в украинских делах и настолько привержены тому, чтобы сделать наши отношения еще сильнее».

ИА REGNUM напоминает, что при президентстве Петра Порошенко должность спецпредставителя Вашингтона по Украине занималКурт Волкер, который был весьма активен на этом направлении и ушел в отставку в сентябре 2019 года, когда Украина оказалась вовлечена в предвыборную кампанию в США. Весной этого года высокопоставленные чиновники в Киеве — в частности, глава офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба — заявляли, что администрация Байдена может назначить в Киев нового спецпредставителя.