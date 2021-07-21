Казань, 21 июля, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Бывшие некогда частью религиозной жизни людей, египетские пирамиды на сегодняшний день стали нежизнеспособными в духовном смысле. Об этом в ходе проповеди в соборе Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря в Казани заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Kremlin.ru Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл

«Взгляните на египетские пирамиды, на множество других памятников, к которым с любопытством приезжают туристы, фотографируют их — но кто же с египетскими пирамидами связывает свои идеалы, кто питается от них духовно и морально? Никто. Очень важный памятник, в том числе и религиозной жизни людей, стал абсолютно нежизнеспособным, за исключением его вклада в понимание культурного развития человечества», — сказал патриарх.

Он призвал верующих не допустить того, чтобы православные храмы стали «только архитектурными памятниками»: «А для того, чтобы этого не произошло, мы все должны хранить веру в Бога в сердцах наших — и православные, и мусульмане»