Нальчик, 21 июля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии скончалась директор медицинского центра после обезболивающего укола. Женщине пытались оказать помощь, но она скончалась до приезда скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили 21 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Инцидент произошел 25 июня 2021 года в помещении медцентра на улице Горького в Нальчике. Директор центра почувствовала себя плохо, и для снятия болевого синдрома в области поясницы ей сделали блокаду позвоночника. После процедуры женщина потеряла создание и скончалась в течение 15 минут.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти явился анафилактический шок», — сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, виновные в смерти директора медцентра.