Саранск, 21 июля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.

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Скончались мужчины 1946 и 1979 годов рождения. Они были госпитализированы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», который осложнялся двусторонней субтотальной и вирусной пневмонией, а также сопутствующими хроническими патологиями.

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 382 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июля в регионе выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 66 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 183 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2212 человек.

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