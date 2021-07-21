Саранск, 21 июля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 21 июля выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 66 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 183 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 44 человека, всего с начала пандемии выздоровели 20 589 жителей Мордовии. 382 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2212 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1093 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1862 человек.