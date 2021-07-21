Мадрид, 21 июля, 2021, 16:12 — ИА Регнум. 29-летний новичок «Реала» Давид Алаба будет выступать в мадридском клубе под четвертым номером, который ранее был закреплен за экс-капитаном «сливочных» Серхио Рамосом.

Granada Давид Алаба

Серхио Рамос покинул мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, так как контракт испанского защитника с клубом подошел к концу. Рамос на правах свободного агента перешел в «Пари Сен-Жермен».

Давид Алаба в прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги принял участие в 32-х турах немецкой Бундеслиги, в которых набрал 2+3 очка по системе гол+пас. В девяти матчах Лиги Чемпионов УЕФА австрийский защитник отметился двумя результативными передачами.

В составе сборной Австрии на прошедшем Чемпионате Европы 2020 Давид Алаба дошел до 1/8 финала турнира. В матче 1/8 финала австрийцы проиграли сборной Италии со счетом 1:2.