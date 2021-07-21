Ярославцы жалуются на проблемы с медотводами для вакцинации — депутат
Ярославль, 21 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Ярославле жители испытывают сложности с получение медицинского отвода при обязательной вакцинации. Об этом рассказала депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова в обращении к обращение к заместителю председателя правительства Ярославской области Анатолию Гулину.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач области обязал вакцинировать не менее 60% работников образования, медицины, торговли, сферы услуг, ЖКХ и ряд других. Обязанность сделать прививку от коронавируса не распространяется на тех, кто имеет медицинские противопоказания. Но этот факт должна установить медицинская комиссия.
В заключении своего обращения депутат попросила региональное правительство обеспечить гражданам возможность пройти медицинское обследование перед обязательной вакцинацией.