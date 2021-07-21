Ярославль, 21 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Ярославле жители испытывают сложности с получение медицинского отвода при обязательной вакцинации. Об этом рассказала депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова в обращении к обращение к заместителю председателя правительства Ярославской области Анатолию Гулину.

Kraszdrav.ru Вакцинация

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач области обязал вакцинировать не менее 60% работников образования, медицины, торговли, сферы услуг, ЖКХ и ряд других. Обязанность сделать прививку от коронавируса не распространяется на тех, кто имеет медицинские противопоказания. Но этот факт должна установить медицинская комиссия.

«В мой адрес стали поступать многочисленные обращения работающих граждан, которые имеют тяжёлые хронические заболевания внутренних органов или новоообразования, то есть медицинские противопоказания. Они хотели бы получить от лечащего врача заключение на медицинский отвод от вакцинации. По информации заявителей, они не могут записаться для получения заключения из-за отсутствия врачей. Срок предоставления медицинского отвода указан до 4 августа 2021 года», — сообщила депутат в своём обращении.

В заключении своего обращения депутат попросила региональное правительство обеспечить гражданам возможность пройти медицинское обследование перед обязательной вакцинацией.