Саратов, 21 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Саратовской области вечером 21 июля, а также ночью и днем 22 июля ожидаются грозы, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 28 м/с, местами сильный дождь, сообщает региональный Гидрометцентр.

Град

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Температура воздуха ночью составит +17…+22 градуса, днём — до +32, местами в Левобережье до +38 градусов.

В период до 23 июля в большинстве районов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня по Саратовской области прошел ураган. Существенный ущерб нанесла стихия строениям в Аткарском, Ершовском и Федоровском районах.

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