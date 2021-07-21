Киев, , 16:13 — REGNUM Более половины украинцев уверены в невиновности народного депутата Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также в том, что судебный процесс по делу парламентария специально затягивается.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ГО «Киевский институт социологии гражданского общества» с 15 до 19 июля 2021 года и представленные сегодня, 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно социологическому исследованию, украинцы проявляют достаточно высокий интерес к делу по обвинению лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука в государственной измене. В частности, почти 60% регулярно следят за развитием событий.

При этом 57,5% украинцев поддерживают мнение о том, что лидер ОПЗЖ невиновен, должен быть оправдан и восстановлен во всех правах. Кроме того, большая часть опрошенных (65,5%) назвали суд по делу Медведчука попыткой властей отвлечь внимание от реальных проблем. 33,8% украинцев считают несправедливой меру пресечения для политика в виде круглосуточного домашнего ареста и его продление, а 32,4% опрошенных убеждены, что его должны были отпустить из зала суда.

В то же время, 33,7% респондентов высказали мнение, что суд завершится оправдательным приговором в отношении Виктора Медведчука, и только 4,8% считают, что лидер оппозиции получит реальный или условный срок заключения.

Почти 70% опрошенных считают, что вручение Медведчуку подозрения, а также выбор и продление для него меры пресечения приведут к увеличению рейтинга политика и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», и чуть более 10% высказались в пользу того, что эти события улучшат рейтинг президента Владимира Зеленского и политсилы «Слуга народа».

Социологическое исследование проводилось ГО «Киевский институт социологии гражданского общества» по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США). Опрошено 3 тыс. респондентов методом CATI (Computer-assisted telephone interview — телефонные интервью с использованием компьютера), жители всех регионов Украины от 18 лет, погрешность не превышает 2,8%.

ИА REGNUM напоминает, что офис генерального прокурора Украины обвиняет главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Сейчас адвокаты политика пытаются обжаловать это решение, рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 30 июля.