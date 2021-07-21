Обнинск, Калужская область, 21 июля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Новикомбанк откроет Обнинскому научно-производственному предприятию «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Калужской области кредитную линию на сумму 1,35 млрд рублей для закупки дополнительного оборудования, необходимость в котором вызвана ростом объемов производства конструкций из композиционных материалов, выпускаемых предприятием для перспективного отечественного авиалайнера МС-21. Об этом 21 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Technologiya.ru Генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева подписали соглашение о финансировании серийного выпуска комплектующих для МС-21

Обнинская «Технология» серийно выпускает углепластиковые силовые элементы хвостового оперения авиалайнера МС-21. В производстве интегральных стрингерных конструкций широко применяются автоматизированные процессы, технологии собственной разработки и отечественные материалы. Дополнительное финансирование позволит обеспечить выпуск 30−35 комплектов деталей для сборки кессонов киля и стабилизаторов в год.

«Для того, чтобы обеспечить выполнение обязательств программы МС-21, мы должны быть готовы к расширению производственных возможностей. Подписанное сегодня соглашение позволит решить задачи по бесперебойному обеспечению заказчиков нашими комплектующими», — отметил Андрей Силкин.

В рамках деловой программы Международного авиационно-космического салона «Макс-2021» генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева подписали соглашение о финансировании серийного выпуска комплектующих для МС-21.