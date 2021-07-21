Москва, 21 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Россия намерена поставить в Индонезию партию многоцелевых боевых самолетов Су-35. Об этом сообщила Валерия Решетникова, пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

Rulexip Сухой Су-35

«Джакарте на всевозможных уровнях настоятельно рекомендовали отказаться от проекта. Однако с уверенностью заявляем, что российская сторона настроена реализовать данный контракт», — заявила пресс-секретарь ФСВТС.

С начала 2018 года Индонезия и Россия обсуждают поставку 11 истребителей Су-35.

Напомним, международный авиационно-космический салон (МАКС) продлится до 25 июля 2021 года. На авиасалоне Россия представила свой новейший истребитель Checkmate. Ростех описывает самолет как легкий однодвигательный истребитель пятого поколения.