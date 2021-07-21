Екатеринбург, 21 июля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали 22-летнего водителя, сбившего сотрудника ДПС. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Chronomarchie ДПС

Задержанному предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Гражданин проехал на запрещающий сигнал светофора, за это водителя остановили представители ДПС.

«Не желая быть привлеченным к установленной законом ответственности, молодой человек применил физическое насилие в отношении одного из инспекторов ДПС, наехав на него на автомобиле», — уточнили в ведомстве.

Было обнаружено, что у задержанного нет водительских прав, а автомобиль принадлежал его сожительнице. За нарушения ПДД на водителя составили несколько административных протоколов, он арестован на 14 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отменили приговор Владимиру Васильеву, ранее признанного виновным в смертельном ДТП.