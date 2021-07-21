Москва, 21 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Большая часть граждан РФ вообще не сталкиваются с проблемой, как им хранить сбережения, так как денег им едва хватает на то, чтобы прожить от зарплаты до зарплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что почти половина жителей РФ не могут сказать, в чем, по их мнению, выгоднее хранить сбережения.

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«Первая причина заключается в том, что большая часть населения вообще не сталкиваются с проблемой — в чем хранить сбережения. Они с трудом дотягивают до следующей пенсии или заработной платы. Им нечего копить, — сказал Солодков. — И когда вы спрашиваете такого человека, в чем лучше хранить сбережения, то ему действительно нечего ответить. И вторая причина. У тех, кто располагает деньгами, есть проблема — в банках ставки по вкладам в валюте очень низкие. По рублям ставки чуть выше, но рубль может в любой момент «улететь». Пытаться играть на фондовом рынке? Но там никто не будет страховать ваши сбережения, и вы можете их с легкостью проиграть. Вкладываться в недвижимость? У нее совсем другая ликвидность, чем у денег. И не факт, что она будет расти в цене».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солодков рассказал, почему многие жители РФ не считают выгодными валютные сбережения.