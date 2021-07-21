Москва, 21 июля, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Скепсис жителей РФ по поводу валютных вкладов объясняется короткой памятью вкладчиков, которые забывают, что рубль — это «чемпион падений». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что почти 25% граждан России не считают валютные сбережения выгодными.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сбережения

«Скепсис в отношении валютных сбережений объясняется очень просто. У вкладчиков короткая память. Они сейчас видят, что ставки по валюте ниже, чем по рублям, и соответственно считают, что в рублях хранить лучше. Но они при этом забывают, что рубль — это чемпион падений. Если об этом не думать, то можно вкладываться в рубли, — сказал Солодков. — Когда рубль упал и до следующего падения находится на стабильном уровне. И по нему платятся более высокие проценты. И если случится чудо, что вы успеете уйти в валюту раньше, чем он в очередной раз свалится вниз, то вы заработаете. А если этого чуда не случится, то вы потеряете».

При этом, как пояснил Солодков, с рисками сопряжены любые виды сбережений.

«И самый большой риск — это непредсказуемое поведение российских властей. Это основной риск», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, согласно которым большая часть валют развивающихся рынков, включая российский рубль, рискует ослабеть по отношению к доллару США из-за высокой инфляции в Америке.