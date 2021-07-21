Уфа, 21 июля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Женщину заподозрили в убийстве своего супруга в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Сообщается, что 19 июля текущего года стражи порядка получили сообщение о том, что обнаружено тело 44-летнего мужчины у себя дома в селе Караидель с признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером 19 июля 2021 года супруги поссорились. Следователи считают, что в ходе конфликта 41-летняя женщина нанесла супругу смертельное ранение.

«Женщина скрываться от следствия не стала, сообщила о содеянном соседке, которая попыталась оказать потерпевшему первую помощь, а также вызвала скорую помощь и сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии обвинили в убийстве двух женщин.