Ашхабад, 21 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Площадь зеркала Хауз-Ханского водохранилища в Туркмении составила 104 кв. метров, что вдвое меньше проектного значения, сообщает 21 июля портал «Метеожурнал».

NASA Хауз-Ханского водохранилище в апреле 2014 года

Данные, основанные на снимках спутника NASA, приводятся по состоянию на 18 июля 2021 года. Отмечается, что в засушливый 2018 год площадь зеркала водохранилища составила 117 кв. километров.

Специалисты предсказывают дальнейшее уменьшение площади водохранилища в течение лета 2021 года. В 2018 году его размеры сократились до одной трети нормального размера. В текущем году ситуация может быть еще хуже.

Отметим, проектная площадь Хауз-Ханского водохранилища составляет 210 кв. километров. Оно находится на границе Марыйской и Ахалской областей на юге Туркмении.