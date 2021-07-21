В Туркмении из-за засухи обмелело крупное водохранилище
Ашхабад, 21 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Площадь зеркала Хауз-Ханского водохранилища в Туркмении составила 104 кв. метров, что вдвое меньше проектного значения, сообщает 21 июля портал «Метеожурнал».
Данные, основанные на снимках спутника NASA, приводятся по состоянию на 18 июля 2021 года. Отмечается, что в засушливый 2018 год площадь зеркала водохранилища составила 117 кв. километров.
Специалисты предсказывают дальнейшее уменьшение площади водохранилища в течение лета 2021 года. В 2018 году его размеры сократились до одной трети нормального размера. В текущем году ситуация может быть еще хуже.
Отметим, проектная площадь Хауз-Ханского водохранилища составляет 210 кв. километров. Оно находится на границе Марыйской и Ахалской областей на юге Туркмении.