Таллин, , 15:49 — REGNUM Член правления и один из основателей НКО «Русская школа Эстонии» Олег Назмутдинов приглашён на допрос в Полицию безопасности (KaPo — Охранную полицию) страны. Об этом сообщил портал dokole.eu.

Карта-флаг Эстонии Soerfm

Активисту русской общины Эстонии отказались сообщить предмет допроса, сообщив только, что речь идёт о некоем уголовном деле и Назмутдинов будет допрошен в качестве свидетеля.

Как отметили в НКО, «связано ли это с делом правозащитника Сергея Середенко или КаРо начало копать уже под «Русскую школу Эстонию», остаётся только догадываться».

В НКО напомнили, что в последнем отчете КаРо прямо утверждалось, что деятельность по защите русских школ якобы инспирирована Кремлём.

«Интересно кем была инспирирована деятельность румынских венгров, добившихся создания венгерских школ в Румынии? И как связаны с Кремлём 36 000 подписей, собранных в защиту русских школ Эстонии в 2012 году?», — задаются вопросами в НКО «Русская школа Эстонии».

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.