Москва, 21 июля 2021, 15:53 — REGNUM На данный момент отношения между Россией и США подошли к опасной конфронтационной черте. Об этом 21 июля говорится в сообщении МИД РФ по итогам заседания коллегии дипведомства под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«В ходе обсуждения отмечалось, что по вине Вашингтона, спровоцировавшего за последние годы беспрецедентное обострение между нашими государствами, двусторонние отношения подошли к опасной конфронтационной черте. Россия подвергается системному давлению, к которому США подтягивают союзников, привнося в противостояние с Москвой сильный идеологический компонент», — говорится в сообщении.
Также в нем уточняется, что такая политика властей США, которая грубо нарушает международное право, будет и в дальнейшем встречать твёрдое противодействие в контексте отстаивания законных интересов России.
В то же время отмечается, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, которая состоялась 16 июня, является открывающей возможности для восстановления конструктивного диалога в отдельных сферах совпадающих интересов двух стран.
Кроме того, поясняется, что в эти сферы входят стратегическая стабильность, кибербезопасность, климатическая повестка дня, Арктика и содействие урегулированию региональных конфликтов.
«Разумеется, успешным такое взаимодействие может быть лишь при условии соблюдения принципов взаимного уважения, равноправия и невмешательства во внутренние дела», — подчеркивается в сообщении.
Помимо того, добавляется, что коллегия определила приоритетные направления деятельности по дальнейшему выстраиванию Россией отношений с США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что заявление госкорпорации о том, что Соединённые Штаты одобрили покупку российских ракетных двигателей РД-181М, сделанное накануне, является ошибочным.