Москва, 21 июля, 2021, 15:53 — ИА Регнум. На данный момент отношения между Россией и США подошли к опасной конфронтационной черте. Об этом 21 июля говорится в сообщении МИД РФ по итогам заседания коллегии дипведомства под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«В ходе обсуждения отмечалось, что по вине Вашингтона, спровоцировавшего за последние годы беспрецедентное обострение между нашими государствами, двусторонние отношения подошли к опасной конфронтационной черте. Россия подвергается системному давлению, к которому США подтягивают союзников, привнося в противостояние с Москвой сильный идеологический компонент», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что такая политика властей США, которая грубо нарушает международное право, будет и в дальнейшем встречать твёрдое противодействие в контексте отстаивания законных интересов России.

В то же время отмечается, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, которая состоялась 16 июня, является открывающей возможности для восстановления конструктивного диалога в отдельных сферах совпадающих интересов двух стран.

Кроме того, поясняется, что в эти сферы входят стратегическая стабильность, кибербезопасность, климатическая повестка дня, Арктика и содействие урегулированию региональных конфликтов.

«Разумеется, успешным такое взаимодействие может быть лишь при условии соблюдения принципов взаимного уважения, равноправия и невмешательства во внутренние дела», — подчеркивается в сообщении.

Помимо того, добавляется, что коллегия определила приоритетные направления деятельности по дальнейшему выстраиванию Россией отношений с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что заявление госкорпорации о том, что Соединённые Штаты одобрили покупку российских ракетных двигателей РД-181М, сделанное накануне, является ошибочным.