Сеул, 21 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские фотографии «спортивной» версии KIA Sportage пятого поколения. Фотографии размещены на портале TheKoreanCarBlog.

The Korean Car Blog Фото «спортивной» версии KIA Sportage

«Спортивная» модификация KIA Sportage получила название GT Line. Отмечается, что фотографии новинки были сделаны во время тестовых испытаний.

Отличительной чертой новой версии кроссовера стал спортивный дизайн модели. На полученных фотографиях KIA Sportage получил черные колёсные диски, а внутри модели установлены специальные спортивные кресла с усиленной боковой поддержкой и логотипами версии.

По предварительной информации, технические характеристики KIA Sportage GT Line будут теми же, что и у стандартной версии модели.

Ранее компания KIA провела дебют кроссовера Sportage Ace, разработанного на базе внедорожника Sportage третьего поколения.

Читайте также: Kia представила новый минивэн Carnival HiLimousine