Рига, 21 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Срок годности более 50 000 доз вакцины от коронавируса препарата AstraZeneca (Vaxzevria) истекает в нынешнем августе. Об этом сообщил lsm.lv со ссылкой на Отдел вакцинации Национальной службы здравоохранения Латвии.

(сс) ŽupaBA VUCBA Вакцина AstraZeneca

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Как отмечают специалисты, властям Латвии нужно срочно решить, что делать с этим препаратом. Правительство уже было неоднократно проинформировано о проблеме, ему предлагалось пожертвовать вакцины с коротким сроком годности другим странам, нуждающимся в препарате.

В июне министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия бесплатно передаст Грузии 15 000 доз вакцины. О том, на какой стадии в конце июля нынешнего года находится процесс пожертвования Латвией вакцины Грузии, местным СМИ не известно.