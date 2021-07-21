Путин ответил попросившему «не терять веру в Европу» мальчику из Австрии
Москва, 21 июля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Десятилетний житель Австрии Маттиас Брандштеттер получил подарки от президента России Владимира Путина после того, как написал главе государства письмо с просьбой «не терять веру в Европу». Об этом говорится на странице МИД РФ в Facebook.
В своём письмо ребенок отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму относятся к России и хотели бы тесного партнерства с ней.
В российском внешнеполитическом ведомстве поблагодарили мальчика за интересное письмо и напомнили, что РФ открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский актер Ален Делон заявил, что президент России Владимир Путин является «способным человеком», который может в течение многих лет управлять такой большой страной, как Россия.
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