Москва, 21 июля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Десятилетний житель Австрии Маттиас Брандштеттер получил подарки от президента России Владимира Путина после того, как написал главе государства письмо с просьбой «не терять веру в Европу». Об этом говорится на странице МИД РФ в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

В своём письмо ребенок отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму относятся к России и хотели бы тесного партнерства с ней.

«По просьбе Маттиаса направили ему фото президента с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», — сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве поблагодарили мальчика за интересное письмо и напомнили, что РФ открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский актер Ален Делон заявил, что президент России Владимир Путин является «способным человеком», который может в течение многих лет управлять такой большой страной, как Россия.

Читайте также: Ален Делон назвал Владимира Путина «способным человеком»