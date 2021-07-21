Киев, , 16:08 — REGNUM Представители США звонили в Киев в 2014 году и требовали не мешать воссоединению Крыма с Россией. Об этом заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Вежливые люди в аэропорту Симферополя Elizabeth Arrott

«Нажим был сумасшедший во время Крыма. Звонил Джон Керри (госсекретарь США тех лет — ИА REGNUM) и говорил: «Не повторяйте такой же глупости, как и Саакашвили, не стреляйте», — рассказал политик.

Саакашвили отметил, что киевский режим прислушался к советам и не повторил военную авантюру Грузии 2008 года, однако, тем не менее, началась война в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году после референдума о самоопределении. Поводом для проведения волеизъявления стал вооружённый госпереворот в Киеве, итоги которого не приняло население полуострова.

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