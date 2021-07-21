Вашингтон, 21 июля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Операция по перестыковке корабля Crew Dragon американской компании SpaceX успешно завершена. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

NASA Johnson SpaceX Crew Dragon Endeavour приближается к МКС

https://twitter.com/NASA/status/1417812440100876288

Пилотируемый космический корабль с четырьмя членами экипажа, отчалив от МКС, перестыковался на зенитный узел американского модуля Harmony. Вся операция заняла 47 минут. Стыковка Crew Dragon Endeavour состоялась в 07:35 по времени Восточного побережья США (14:35 мск).

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Это сделано для того, чтобы освободить передний стыковочный узел модуля для космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing, который в ходе второго тестового полёта в беспилотном режиме должен пристыковаться к МКС 30 июля.

Работы по перемещению космического корабля осуществили астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Как сообщало ИА REGNUM, американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту прибыл к Международной космической станции 24 апреля.