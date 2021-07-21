Касимовский район, Рязанская область, 21 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Касимовского района Рязанской области — мужчина после ссоры с сожительницей наехал на неё автомобилем, а поняв, что женщина погибла, сжёг её тело, сообщили 21 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В автомобиле

В январе 2020 года в полицию обратился житель Касимовского района и сообщил, что уже несколько дней не видел свою соседку. Сожитель женщины рассказывал знакомым различные версии её отсутствия.

Следователи возбудили уголовное дело и выяснили, что к исчезновению женщины причастен её сожитель 1980 года рождения. В новогодние праздники пара поссорилась, мужчина решил съездить в магазин за спиртным, чтобы «успокоиться». Он сел в автомобиль, но не очистил от снега заднее стекло и наружные зеркала, а когда поехал задним ходом — сбил сожительницу. Женщина скончалась на месте, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез её тело за пределы населенного пункта и сжёг.

Приговором суда виновному назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.