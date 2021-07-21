Симферополь, 21 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Массовая атака мошенников с целью похищения средств с банковских карт зафиксирована в Крыму, сообщили 21 июля в пресс-службе правительства региона.

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«Мошенники устроили массовую атаку с целью получения доступа к счетам граждан через популярные мессенджеры и СМС. Мошенники знают персональные данные своих жертв. Номера, с которых приходят сообщения, начинаются с +2, но внешне пытаются названием выдать себя за представителя банков. Прошу крымчан не открывать подобные сообщения. Банки никогда не будут звонить и писать с целью предотвращения переводов и атак. При всей подозрительной ситуации производится автоматическая блокировка средств», — сказала вице-премьер, министр финансов Крыма Ирина Кивико, призвав жителей предупредить об опасности родственников.

Кивико отметила, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям данные банковской карты, коды подтверждения, переводить деньги на их счет или оформлять по их указанию кредиты, даже в том случае, если они представились сотрудниками банков либо правоохранительных органов.