Варшава, 21 июля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Позиция США и Германии в отношении газопровода «Северный поток — 2» не устраивает бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Об этом политик заявил журналистам в Вашингтоне.

Defenselink.mil Радослав Сикорский

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что дополнительные санкции против проекта не имели смысла, так как к моменту его вступления в должность газопровод был почти достроен. Байден высказался в пользу переговоров с Германией, которая поддерживает строительство СП-2, но Сикорский выразил несогласие с такой позицией.

«Кто знает, что бы произошло, если бы их (санкции) оставили в силе до сентября, когда немцы выберут новое правительство», — приводит немецкое издание Tagesspiegel слова Сикорского, который руководит делегацией ЕС-США в Европарламенте.

По словам польского политика, теперь вопрос с газопроводом «решён».

Он также высказался против позиции Берлина. По его мнению, Германия пренебрегла ради своей выгоды геополитическими интересами Евросоюза, и особенно — интересами безопасности Центральной и Восточной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Германия пришли к соглашению по проекту «Северный поток — 2» и, как ожидается, объявят о нём 21 июля.

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