Уфа, 21 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП с КамАЗом на трассе в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

40.mchs.gov.ru Место дорожного происшествия

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июля в Дюртюлинском районе на 1242 км автотрассы Москва — Уфа: столкнулись встречные автомобили «Toyota Corolla» и КамАЗа.

Отмечается, что в результате этого ДТП получил не совместимые с жизнью травмы 67-летний водитель легкового автомобиля. Его 68-летняя супруга доставлена в медучреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии погибла женщина после наезда автомобиля на бетонное ограждение.