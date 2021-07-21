Москва, 21 июля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Возможность восстановления конструктивного диалога с США есть в отдельных сферах совпадающих с Россией интересов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 июля на сайте российского МИД.

Mil.ru Флаги России и США

Это стратегическая стабильность, кибербезопасность, климатическая повестка дня, Арктика и содействие урегулированию региональных конфликтов, уточнили в ведомстве. На определенную возможность диалога, пояснили в МИД, указала встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, прошедшая 16 июня в Женеве.

В МИД подчеркнули, что взаимодействие возможно только при соблюдении принципов взаимного уважения, равноправия и невмешательства во внутренние дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в ВашингтонеАнатолий Антонов заявил, что обеим странам некогда ссориться, так как нужно решать международные проблемы.

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