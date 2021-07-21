Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Концерт лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева в помещении киностудии «Лендок» в Петербурге не был согласован со Смольным и Роспотребнадзором, а площадка, на которой проходил концерт, не имела разрешающего её работу QR-кода. Несмотря на это, вины рок-музыканта в случившемся нет, сообщили 21 июля в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Павел Ищенко ИА REGNUM Константин Кинчев

Ранее ИА REGNUM сообщало, что музыкант Константин Кинчев жестко раскритиковал действия Смольного и заявил, что продолжит играть и исполнять свои песни. Это произошло после того, как комитет по культуре Санкт-Петербурга начал проверку по факту «подпольного» концерта группы на одной из сцен «Лендока».

Комитет проверку завершил и установил, кто разрешил проводить несогласованный концерт, и каким образом его удалось организовать в обход надзорных органов. Выяснилось, что выступление рок-музыканта проходило на арендованной в 2017 году у «Лендока» студии звуко‑ и видеозаписи. Арендатор с 2020 года не уведомлял об осуществлении (продолжении) своей деятельности и не получал QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандарта безопасности, что является нарушением «антиковидного» постановления правительства Санкт-Петербурга № 121.

«Таким образом, компания не соблюдает эпидемиологические нормы и правила как в отношении своих сотрудников, так и посетителей. Несмотря на полное отсутствие разрешительной документации арендатор заключил договор с организаторами съемок группы «Алиса», — рассказали в комитете. — Отметим, что согласование мероприятий относится к зоне ответственности площадки, а не артиста. Поэтому административная ответственность грозит компании-арендатору площадки, а не группе «Алиса».

При этом в ведомстве подчеркнули, что в современном мире ни у кого не возникает вопросов, почему нужно, к примеру, соблюдать нормы пожарной безопасности: устанавливать системы пожаротушения, не баррикадировать запасные выходы, проводить инструктаж персонала. Но смертельный вирус для некоторых площадок не такая явная причина, как огонь. Хотя этот «пожар» продолжает ежедневно уносить человеческие жизни.

«В нашем городе не введён полный локдаун, когда любое массовое мероприятие под строжайшим запретом. Созданы условия для согласования, утверждены абсолютно выполнимые требования безопасности: измерение температуры, контроль заполняемости зала, проведение элементарной дезинфекции», — заметили в комитете по культуре Петербурга.

Что касается проведения в Северной столице фестиваля KKinchevFest, то это мероприятие не получило обязательного согласования Роспотребнадзора и, соответственно, не могло быть согласовано и комитетом по культуре Санкт-Петербурга.