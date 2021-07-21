Джакарта, 21 июля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Ассоциация частных оборонных предприятий PINHANTANAS и организация Великобритании ADS Group провели семинар, в котором приняли участие бизнесмены из морского сектора, сообщает Sindonews.

Kaluganews.ru В Индонезии

PINHANTANAS — это ассоциация, состоящая из более чем 30 частных оборонных предприятий. ADS Group — это самая известная торговая и экспортная организация Великобритании, насчитывающая более 1100 членов.

Стороны налаживают партнерские отношения и изучают деловые и инвестиционные возможности в морском секторе, а также изучают индонезийскую продукцию для рынков Великобритании и Европы.

Британская делегация выразила уверенность в том, что правительство и бизнесмены Великобритании рассматривают Индонезию как большую страну, которая в ближайшем будущем превратится в развитое государство.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской провинции Западный Калимантан заявили, что будут искать возможности поставки медицинского кислорода из Малайзии.

Подробнее в материале:Провинция Индонезии намерена договориться с Малайзией о поставах кислорода