Минск, , 15:27 — REGNUM Белоруссия прорабатывает новые перспективные направления сотрудничества с российской госкорпорацией «Росатом». Об этом 21 июля сообщил сотрудникам МИД Белоруссии замминистра энергетики республики Михаил Михадюк.

БелАЭС Belaes.by

В частности, сообщил он, прорабатываются проекты по созданию на базе Национальной академии наук Белоруссии совместного центра ядерных и научных исследований, созданию совместных лабораторий в области ядерной медицины, а также по цифровизации объектов атомной энергетики и электросетевой инфраструктуры. Рассматриваются возможности реализации совместных проектов в сфере квантовых технологий и новых материалов, исследований в области сельского хозяйства и радиобиологии, сообщил чиновник.«Партнерство будет развиваться и с другими российским компаниями и организациями, в том числе в сфере научно-технического сопровождения эксплуатации БелАЭС и продления ее срока службы, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами — подготовка межправительственного соглашения по перевозке ядерных материалов находится на завершающем этапе, предстоит также подготовить межправительственное соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом», — цитирует Михадюка пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

Читайте новости сюжета: Строительство АЭС в Белоруссии«Наш опыт сооружения АЭС изучают Венгрия, Турция, Египет, Узбекистан, Бангладеш. Со стороны этих стран и «Росатома» есть интерес к привлечению белорусских специалистов и строителей к реализации проектов по строительству атомных станций, а также в сфере подготовки кадров», — сообщил замминистра.