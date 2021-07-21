Казань, 21 июля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 21 июля насчитывается 18 832 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных жителя, это меньше на 404 человека, чем неделей ранее. Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,93% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба минтруда РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Работодатели разместили в органах службы занятости 54 716 вакансий. Только за неделю было предложено 2790 вакантных рабочих мест.

Из числа новоявленных безработных ранее осуществляли трудовую деятельность 513 человек, 48 жителей приобрели статус безработных в связи с сокращением штата работников либо с ликвидацией организации.

ИА REGNUM напоминает, в Казани за первое полугодие в центры занятости обратились 12,5 тыс. человек, за аналогичный период 2020 года — 33 288 жителей. Прогнозируемый уровень безработицы к концу 2021 года составит 1,11%.

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