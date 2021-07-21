Тольятти, Самарская область, 21 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Сети опубликованы рендерные изображения внедорожника Lada Niva нового поколения. Об этом сообщает «Российская газета».

Behance.net Рендер Lada Niva нового поколения

Создал рендеры, по данным издания, российский дизайнер Тохтар Абдрахманов. Сейчас он работает в дизайн-студии итальянской компании Icona Design, которая находится в Шанхае.

Модель оснащена крупными колесными дисками, светодиодной оптикой зауженной формы, «спрятанными» дверными ручками, крупными бамперами, радиаторной решеткой необычной формы и дополнительной защитой кузова.

В задней части Lada Niva фонари соединены в монобровь. Кроме того, на багажнике, судя по снимкам, можно присоединить запасное колесо и канистры с бензином.

По словам Абдрахманов, на создание проекта его вдохновила сама Lada Niva, фотоаппарат «Смена» и грузовик БелАЗ.

Ранее стало известно, что выпуск Lada Niva Travel может начаться до конца июля 2021 года.

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