Появились рендеры Lada Niva нового поколения
Тольятти, Самарская область, 21 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Сети опубликованы рендерные изображения внедорожника Lada Niva нового поколения. Об этом сообщает «Российская газета».
Создал рендеры, по данным издания, российский дизайнер Тохтар Абдрахманов. Сейчас он работает в дизайн-студии итальянской компании Icona Design, которая находится в Шанхае.
Модель оснащена крупными колесными дисками, светодиодной оптикой зауженной формы, «спрятанными» дверными ручками, крупными бамперами, радиаторной решеткой необычной формы и дополнительной защитой кузова.
В задней части Lada Niva фонари соединены в монобровь. Кроме того, на багажнике, судя по снимкам, можно присоединить запасное колесо и канистры с бензином.
По словам Абдрахманов, на создание проекта его вдохновила сама Lada Niva, фотоаппарат «Смена» и грузовик БелАЗ.
Ранее стало известно, что выпуск Lada Niva Travel может начаться до конца июля 2021 года.
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