Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Стоимость бензина марки Аи-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за сутки повысилась на 0,55%, до 57,06 тыс. рублей за тонну. Это очередной рекорд за последние три дня. Предыдущий был установлен накануне, 20 июля (56,75 тыс. рублей за тонну).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

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На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего 16 июля немного откатилась назад, а с начала текущей недели снова пошла вверх.

Биржевая стоимость бензина Аи-95 выросла на 0,59%, до 59,84 тыс. рублей, обновив максимум с 3 июля 2020 года (59,78 тыс. рублей за тонну).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средняя цена на литр бензина в России за период с 5 по 12 июля выросла на шесть копеек и достигла 48,23 рубля. Дизельное топливо за этот период подорожало на 11 копеек — до 50,12 рубля за литр. По состоянию на 12 июля средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 45,46 рубля, марки Аи-95 — 49,17 рубля, марки Аи-98 — 56,13 рубля.