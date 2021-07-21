Рязань, 21 июля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Рязанской области 21 июля подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,41%. Всего в Рязанской области выявлено 33 844 носителя коронавируса. Справились с заражением 31 605 человек, в том числе 115 — выписаны за минувшие сутки. В лечебных учреждениях находится 664 пациента с COVID-19, в тяжёлом состоянии 91 человек.

По данным федерального оперштаба, зарегистрировано четыре новых летальных исхода. Таким образом, в регионе от осложнений скончались 746 ковид-пациентов.