Брюссель, 21 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Согласно данным статистической службы Европейского союза (Евростат), в прошлом году в ЕС было произведено более 12 миллионов велосипедов. При этом, в Польше — более миллиона, что делает эту страну одним из лидеров в данной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Евростата.

Велосипед

В лидерах по производству двухколесных транспортных средств оказалась Германия. Там произвели около двух миллионов велосипедов на протяжении 2020 года. На втором месте расположилась Италия с результатом в 1,5 миллиона.

Польша и Португалия поделили третье место. В обеих государствах произвели чуть более миллиона данных транспортных средств.

Последнее место в этом списке занимает Дания, где в прошлом году было произведено всего полторы тысячи велосипедов.