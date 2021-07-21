Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Запланированные намывные территории Петербурга в Финском заливе будут созданы в полном объеме, однако новых площадей добавлять к ним не будут, поскольку это может привести к затоплению города. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Михаил Страхов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как напомнил чиновник, Петербург со дня своего основания был подвержен наводнениям из-за своего географического положения. Намывные территории, которые стали появляться в городе с ростом численности населения, оказывают влияние на работу Комплекса защитных сооружений (КЗС), защищающего Северную столицу от наводнений.

«Если у нас увеличиваются площади намывов, то это ведёт к тому, что сокращается ёмкость Невской губы, её площадь. Это может привести к тому, что город за гораздо меньшее время может быть подтоплен стоковыми водами реки Невы», — объяснил Михаил Страхов.

Он указал, что при проектировании и строительстве КЗС рассчитывался на определенную емкость, площадь и объем водных ресурсов в Невской губе. Их изменения, тем более, существенные, влияют на режим работы дамбы, на затопления и размывы берегов.

Вместе с тем чиновник заметил, что с 1 января 2022 года вносятся поправки в генеральный план Санкт-Петербурга. Страхов напомнил, что предыдущим генпланом был предусмотрен намыв определённой площади для расширения территории города. И уже выполнен ряд намывов, а также есть проекты, которые в данный момент находятся на различной стадии реализации.

«В рамках подготовки внесения поправок в генплан, по заказу КГА, были выполнены работы о том, можно ли в дальнейшем осуществлять намыв на территории Невской губы. Работы показали то, что создание новых территорий может неблагоприятно сказаться на текущей ситуации. Ввиду чего в новой редакции генплана не будет предусмотрено новых территорий в Невской губе», — подытожил Страхов.

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Напомним, в конце июня 2021 года Совфед поддержал обращение губернатора Санкт-Петербурга и Заксобрания города и утвердил изменение границы города федерального значения Санкт-Петербурга, включив в его площадь три намывных территории общей площадью в 1,3 кв. км.

Из трех земельных участков два намыва — это портовая застройка у порта Бронка и ещё один — пуант Крестовского острова со стороны стадиона «Газпром Арена». Намывные территории в Невской губе Финского залива ввели в эксплуатацию в 2014 и в 2016 годах, теперь они должны войти в состав Петродворцового и Петроградского районов.

Тем временем по инициативе Группы ЛСР готовится к реализации проект нового намыва для строительства жилья и других объектов на Васильевском острове. Территорию в 163 гектара планируется намыть в водах Финского залива за пять лет, чтобы полностью застроить новый участок к 2034 году.